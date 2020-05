Schietpartij Rijen: een Oosterhouter (32) aangehouden, andere verdachte nog voortvluchtig

Beekse Bergen treurt om dood van blinde gorilla M’bewe: ‘Hij was een iconisch dier’

23 mei HILVARENBEEK - Treurig nieuws uit Safaripark Beekse Bergen: westelijke laaglandgorilla M’bewe is overleden, hij is slechts 23 jaar geworden. Zijn gezondheid ging zo hard achteruit dat besloten is om hem te laten inslapen. ,,Het is een dier waar velen van ons hun hele carrière voor hebben gezorgd, dus we hebben wel even een traantje weggepinkt.”