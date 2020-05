‘Schijthekel’ aan hardlopen, maar je moet toch iets..

Troostzak­doek­je en een brief voor 75 Tilburgse ouderen

9:15 TILBURG - Zeventien jongeren spraken met Tilburgse ouderen over de oorlog en schreven een persoonlijke brief daarover. Die ligt vandaag in de bus bij 75 ouderen in de stad. Met een zelfgemaakt zakdoekje, als troost in tijd van corona en eenzaamheid.