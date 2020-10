Scholen voeren mondkapjesplicht in na herfstvakantie: ‘Wie weigert, moet naar huis’

Deze Tilburgse horecaza­ken bezorgen vanwege corona weer thuis (of geven er een andere creatieve draai aan)

9:42 Do 15 okt: Horecazaken steunen? Dat kan deze dagen door bij ze te bestellen. Hier op Stadsgezicht houden we doorlopend een lijst bij van de zaken die vanwege corona thuis bezorgen, menu’s aanbieden of speciale pakketten maken. Ze staan niet op Thuisbezorgd, Deliveroo of ÜberEats en zijn daarom moeilijker te vinden.