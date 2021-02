Scholen willen geen tweerichtingsverkeer op Noordhoekring: ‘Hoe veiliger, hoe beter’

Strooi­ploeg Hilvaren­beek baant zich vlot een weg door de witte wereld

7 februari HILVARENBEEK - Bericht vanuit de tractorcabine: ,,Ik zie een behoorlijk laagje sneeuw voor me, een centimeter of vier denk ik. En dat gaat redelijk van de weg af. Het is niet aangevroren.” Aldus Bart Ketelaars, gladheidsbestrijder in de zes dorpen van de gemeente Hilvarenbeek.