Scholieren en raadsleden bestoken elkaar in debat in Dongen

"Jullie pakken jullie taken met teveel stress op", zei gemeenteraadslid Pieter Brooijmans gisteren tegen het team van het Cambreur College in een argument tegen de stelling dat er teveel druk op jongeren ligt. Brooijmans gaf niet alleen een argument tegen die stelling, hij vertelde de tegenpartij daarmee ook hoe ze straks in het Provinciehuis de wedstrijd in moeten gaan. Of die leerlingen dat oppikten in het vuur van het woordensteekspel was de vraag. Het ging er pittig aan toe in de hal van het Dongense gemeentehuis.