Scholieren uit Udenhout herdenken veertien gefusilleerde verzetsstrijders: ‘Dit is eervol voor ons’

Cornelis, Jacob en Barend waren 22 jaar en de jongsten, Harry was met zijn 34 de oudste. Voor de scholieren van basisschool de Wichelroede in Udenhout zijn deze verzetsstrijders die in mei 1944 zijn gefusilleerd in de Loonse en Drunense Duinen geen onbekenden. Ze verdiepten zich in de gewelddadige dood van de veertien mannen en hun missie.