School eruit, school erin: Oisterwijk schuift met basisonderwijs in de Pannenschuur

Optredens bij Het Laar ingeperkt vanwege klachten uit de buurt: ‘daar moet je ook begrip voor hebben’

19 april TILBURG - Zorgcentrum Het Laar in Tilburg heeft het aantal optredens ingeperkt van elke dag naar drie keer per week. Dit omdat een aantal omwonenden had geklaagd over geluidsoverlast. ,,In het begin was iedereen welwillend. Nu mensen in de buurt aangegeven dat ze overlast ervaren, moet je ook daar begrip voor hebben en rekening mee houden", zegt Myriam Krol namens Het Laar.