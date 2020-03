School schenkt 20.000 handschoenen aan Elisabeth Ziekenhuis, arts intensive care: ‘De steun uit de samenleving is mooi’

,,De school is toch gesloten, na overleg met de directie is besloten om deze spullen te doneren”, vertelt Huijbregts. ,,We zijn vanmorgen uren bezig geweest met het inpakken en verzamelen van de spullen.”



De Rielse kwam op het idee nadat dorpsgenoot Jan Vermissen in de buurtapp een oproep plaatste om veiligheidsbrillen te doneren.



Alles wat mensen kunnen missen, is welkom, vertelt zoon Mallens. Denk aan: mondkapjes, veiligheidsbrillen en handschoenen. Overigens is de onderlinge sfeer in het ziekenhuis op dit moment erg goed, klinkt het. ,,Het is hard werken, maar iedereen is net wat aardiger voor elkaar. Iedereen helpt elkaar.”