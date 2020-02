ScHoolboy Q en Jay Rock pakken uit: aangename hiphopavond in 013

Laatstgenoemde trapt vanavond af in de 013. De rapper uit Los Angeles laat zien dat hij uit het juiste hout gesneden is. Jay Rock rapt in goed verstaanbare volzinnen en heeft er zichtbaar zin in. Een tegenvaller is dat de bass veel te hard staat. Zo nu en dan overtreffen de zoemende tonen het vocale gedeelte, wat jammer en onnodig is.

Dat de vonk niet volledig overslaat, kan hem verder moeilijk kwalijk genomen worden. Technisch zit het namelijk prima in elkaar. Bijna integraal brengt hij Redemption (2018) ten gehore, waarbij Wow Freestyle, Money Trees en WIN de nagenoeg volgepakte 013 wél aan het springen krijgt. Verder leunt hij op enkele nummers van de plaat 90059 uit 2015.

Dansje tussendoor

Dat het publiek tamelijk tam is, heeft beslist te maken met het nog resterende optreden van hoofdact ScHoolboy Q. Het is het wachten waard: de geboren Duitser, opgegroeid in Amerika, laat zien een vaardig hiphopper te zijn. De gangsterrapper, petje en bril op, zwart shirt aan, brengt nummers van de albums Oxymoron (2014), Blank Face LP (2016) en CrasH Talk (2019) live uitstekend ten gehore. Tussendoor een dansje en een couplet a capella? Geen probleem.