Schoolkinderen zamelen geld in voor meneer Abdul, die zo zijn familie in Afghanistan kan helpen

De kinderen hebben de afgelopen weken zelf wenskaarten gemaakt en verkocht. Met de opbrengst kan ‘hun’ meneer Abdul Gory (65) zijn familie en vrienden in Afghanistan helpen. Het bedrag kreeg Gory in de vorm van een cheque met de bijbehorende zak met geld, uitgereikt door twee leerlingen.

De conciërge was zichtbaar aangedaan door de actie van de kinderen en de opbrengst. ,,Ik help mensen in Siegh, het dorp waar ik vandaan kom en mensen in de dorpen daar omheen. Zo help ik kinderen die hun ouders hebben verloren door de huur van hun huis te betalen. Of ik betaal de leraar die kinderen lesgeeft. Met dit bedrag kan ik de mensen een jaar lang helpen.”