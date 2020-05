Schoolspullen verhuizen van KlimOp naar Westkant in Kaatsheuvel

De Carrousel al omgebouwd voor corona-heropening: ‘Tot we de polonaise weer kunnen lopen’

13:03 Vrij 1 mei: In de Tilburgse binnenstad is lunchroom De Carrousel nu al omgebouwd voor de 'corona-dagen'. Tientallen wanden met glas scheiden de tafels van elkaar, het lijkt ietwat op een spiegelpaleis. ,,Zo gaan we in overleefmodus tot we de polonaise weer kunnen lopen”, zegt eigenaar Jan Willemse.