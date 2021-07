Schoolverlaters op De Petteflet dromen van de toekomst, eerst nog even de schoolbankjes afsoppen

TILBURG - De zomervakantie is héél dichtbij. Dat betekent ook: de school opruimen. Groep 8 van De Petteflet sopt, blikt terug en kijkt vooruit. ,,Straks zijn we weer de kleinsten van de school.”

Neem morgen een emmer en een spons mee. Bij die opdracht weten de leerlingen van De Petteflet in Tilburg genoeg: poetsdag! Ook de 8-ste groepers ontkomen er niet aan. ,,Niet erg hoor”, zegt Finn Bennis (12) terwijl hij zijn tafel afsopt. ,,Beter dan het dictee van gisteren.” Stéphanie Velthuijse (12): ,,Maar de rekenkast is wel lastig. Daar staan allemaal kleine dingetjes in.”

Rekenkast, tafels, stoelen: het hele lokaal van groep 7/8 wordt vandaag onder handen genomen. Juf Angele Spijkers: ,,Iedere klas zorgt dat het eigen lokaal schoon de vakantie ingaat. Het nieuwe schooljaar starten in een fris lokaal, dat is zó fijn.”

Tijd voor een feestje

Haar groep 7/8 telt 24 leerlingen. Tien van hen gaan straks naar de middelbare school. Nisa Wijnans (12) bijvoorbeeld. ,,Ik heb heel veel zin in vanavond”, vertelt ze. ,,We gaan de film kijken die we met groep 8 hebben gemaakt. Het wordt echt een feestje. Iedereen doet mooie kleren aan.”

Quote Ik geloof niet dat we superac­teurs zijn Stéphanie Velthuijse , Leerling

Vanwege corona was een film maken handiger dan een musical instuderen, zegt Raf van Aarle (11). ,,De film gaat over een groep 8 die de eindtoets heeft gemaakt.” Finn: ,,Maar dan verdwijnt de eindtoets. Hij is onvindbaar. Het is paniek en drama.” Bram Zijlstra (11): ,,Maar het komt allemaal goed.”

Het script voor de film kregen de leerlingen kant en klaar naar school gestuurd. David de Peffer (12): ,,We hebben het wel een beetje aangepast.” Stéphanie. ,,Ik geloof niet dat we superacteurs zijn.” Porscha Fernald (12): ,,Er waren veel bloopers.” David: ,,Sommige fouten staan er nog gewoon in.” Raf: ,,De juf had niet altijd zin om iets over te doen.” Finn: ,,Het hoeft ook niet perfect te zijn.”

Stéphanie is de enige achtstegroeper die van begin af aan op De Petteflet zit. De anderen stroomden onderweg in. Raf: ,,We zijn heel verschillend.” Finn: ,,En toch zijn we nu de leukste groep 8 ooit.” David: ,,Als je de film ziet, dan snap je waarom.” Finn: ,,We hebben veel lol gehad.”

Quote Eigenlijk hebben we door de hele school vrienden David de Peffer

Door de hele school vrienden

Een groep van tien leerlingen lijkt weinig, maar het zegt niets. Porscha: ,,We zitten in één lokaal met groep 7. Ze zijn ook mee op kamp geweest.” David: ,,Eigenlijk hebben we door de hele school vrienden.” Nisa: ,,Al die vrienden ga ik missen.”

Ook het groep 8-gevoel gaat ze missen. Finn snapt dat. ,,Ik keek als kleuter op tegen groep 8. Reuzen, vond ik het. Nu ben ik zelf de grootste. Het voelt gewoon en toch is het bijzonder.” Stéphanie: ,,Straks zijn we weer de kleinsten op school.”

Genieten van het laatste jaar

Spannend wordt het, denkt het tiental. Ze sommen op: andere vakken, veel huiswerk, geen speelplein in de pauze. En natuurlijk: nieuwe vrienden maken. ,,We zien elkaar straks niet meer”, denkt Bram. Want de leerlingen gaan bijna allemaal naar een andere school: naar het Theresialyceum en Beatrix College bijvoorbeeld, maar ook naar onderwijscentrum Leijpark en De la Salle in Baarle-Nassau.

De veertien klasgenoten uit groep 7 hebben een jaar lang mee kunnen kijken. Maar toch, hebben de schoolverlaters tips voor de toekomstige groep 8? Nisa: ,,Doe goed je best. Dan kun je straks naar de school die je graag wilt.” Stéphanie: ,,Geniet van het laatste jaar op school.” Finn: ,,Het is echt heel leuk.”