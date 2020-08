Schoonmaker ruimt slachtoffers van bloederige demonen. Korte horrorfilm Jan van Gorkum

LOON OP ZAND - Filmmaker Jan van Gorkum (36) uit Loon op Zand komt met een nieuwe horrorfilm: ‘Shiny New World'. Hij combineert zwarte humor met angst. In zijn nieuwe genrefilm toont hij een wereld waarin demonen echt blijken te bestaan. Ook is er een schoonmaakbedrijf dat hun rommel opruimt. De opnamen zijn in Limburg en Rotterdam.

,,De film steekt de draak met clichés uit horrorfilms", vertelt Van Gorkum. ,,Tieners die domme dingen doen in de bossen, demonen. Het komt allemaal langs, maar dan in een origineel jasje. Zo zijn de demonen in de film onbegrepen wezens, die in onze wereld zijn beland dankzij menselijke idioterie. De demonen proberen er het beste van te maken.”Omdat het vaak fout helemaal gaat en er veel bloedt vloeit is een schoonmaakbedrijf in het leven geroepen.

Schoonmaker Barry staat centraal in de film. Hij is een goedzak van in de vijftig die veel pech heeft. Van Gorkum: ,,Vaak zie je in horrorfilms Amerikaanse tieners of twintigers die de strijd met het kwaad aangaan. Volgens mij is het een verademing om eens een vijftiger uit Nederland als hoofdpersoon te zien. We volgen Barry op een voor hem normale werkdag, die volledig uit de hand loopt.”

Korte film ‘Shiny New World’ speelt in de wereld van ‘The Cleaner'. Dat is een grote film die Jan van Gorkum in de toekomst wil maken. Hij werkt aan het filmscript. Maar om internationale investeerders over te halen is het tegenwoordig gangbaar om een ‘Proof of Concept film’ te maken, een voorproefje, waarin de filmmaker laat zien wat hij in zijn mars heeft. Dat is ‘Shiny New World'. Special effects spelen in deze film een grote rol.