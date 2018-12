Schoorsteenbrand door vogelnestje in Tilburg

Familiege­voel brengt bouwbedrij­ven Reyrink en FL Liebregts tot elkaar

7:55 HAGHORST/MIDDELBEERS - Een opmerkelijk bericht maandag in de bouwwereld. Aannemersbedrijf FL Liebregts bundelt vanaf 1 januari de krachten met Reyrink. Het familiebedrijf uit Middelbeers versterkt het familiebedrijf Haghorst. De aanleiding voor die fusie is droevig, de oplossing is hartverwarmend.