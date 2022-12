Schoorsteenbrand zorgt voor grote schade in woning in Tilburg

Verbreek alle stedenban­den met China, roept de Tilburgse PvdA op

TILBURG - Tilburg moet de stedenbanden met China verbreken, of daar nu een trein naartoe gaat of niet. Dat wil de PvdA, die in een motie oproept de banden per direct te beëindigen. ,,Er is inmiddels te veel bewijs voor genocide op de Oeigoeren.”

14 december