Schop in de grond aan Burgerijpad, ‘We hebben samen heel wat doorgemaakt’

Man bedreigt Lidl-beveiliger die mondkapje eist: ‘Ik heb autisme, dan mag ik weigeren’

10 maart KAATSHEUVEL - Iemand met autisme heeft het recht om geen mondkapje te dragen. Dat wilde de 42-jarige man uit Kaatsheuvel de politierechter in Breda maandagmiddag vooral duidelijk maken. Dat een discussie met een beveiliger bij supermarkt Lidl in zijn woonplaats daarover helemaal uit de hand is gelopen in december vorig jaar, dat mag de verdachte wel worden aangerekend. ,,Als u zegt dat u iemands vingers wilt breken, dan komt dat bedreigend over", aldus de politierechter.