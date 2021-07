Schot gelost bij overval op Albert Heijn in Tilburg: ‘Iedereen was erg geschrokken’

Bij een overval op een vestiging van de Albert Heijn in Tilburg heeft een verdachte een schot gelost. De politie meldt dat niemand gewond is geraakt. Veel klanten en medewerkers zagen het gebeuren.

De melding van de overval in de Dalempromenade kwam rond 16.45 uur binnen. Een ooggetuige vertelt over het moment dat hij de dader in de winkel zag. ,,Het was erg schrikken. Ik stond gewoon voor de kassa te wachten om af te rekenen, toen ik ineens zag dat een man een wapen uit zijn zak haalde. Toen hij het schot loste, ben ik onder de toonbank gedoken. Iedereen was erg geschrokken.”

Er is een gat te zien in het plafond waar de dader het schot had gelost. Dit gebeurde bij de zelfscan kassa's. Voor de klanten en medewerkers is slachtofferhulp aangeboden.

De verdachte ging er te voet vandoor en werd niet veel later in de omgeving aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau. Een uur na de overval is de politie nog met zes politiewagens aanwezig. Een kogelhuls is door de politie aangetroffen. Er wordt verder nog met getuigen gesproken.

Volledig scherm De kogelhuls die werd aangetroffen door de politie. © Toby de Kort

Volledig scherm Er is veel politie aanwezig in de Dalempromenade in Tilburg. © Toby de Kort