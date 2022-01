Schrijfdebuut De Schooister van Frieda van den Ende smaakt naar meer: ‘In mijn hoofd is dit boek al veel verder gegaan’

Oisterwij­ker boekstaaft de Joodse levens achter 23 struikel­ste­nen: ‘Herdenken met het oog op de toekomst’

OISTERWIJK - ‘Een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten’. Met dat citaat uit de joodse Talmoed begint Oisterwijker Peter Slingeland zijn boek over de personen achter de 23 struikelstenen in Oisterwijk. Het werd vrijdag gepresenteerd, daags na de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust.

29 januari