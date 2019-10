Schrijver in Tilburg. Aafke schrijft over bijzondere en lelijke gebouwen in de stad

Minister houdt Haarendael in de gaten, oorzaak brand nog onduide­lijk

9:27 HAAREN - De brand van 31 augustus op landgoed Haarendael in Haaren houdt ook de gemoederen in Den Haag bezig. De Kamerfracties van CDA en PvdA stelden er vragen over aan het kabinet. Ook minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weet nog niets meer over de oorzaken van de brand, zo blijkt uit haar antwoorden.