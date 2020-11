Schuifelende zuster van Liefde krijgt plaatsje in Katja's bewegingsmuseum

Elke Tilburger heeft specifieke bewegingen. De een toont verkrampte schouders, bij de ander staan de voeten ver uit elkaar. De Tilburgse choreograaf Katja Heitmann en haar dansers inventariseren die persoonlijke maniertjes. Ook die van de Zusters van Liefde. Zo liep zuster Mel (80) vroeger met kleine pasjes door het klooster aan de Oude Dijk. Dat kwam door de lange gewaden die ze moest dragen. ,,En ik kijk naar beneden omdat ik dan God tegenkom.”

Volledig scherm Katja Heitmann © copyright Marc Bolsius

Ogen de kost geven

Katja Heitmann is vier weken in theater De Nieuwe Vorst met ‘Motus Mori Tilburg’. Daar interviewen haar dansers de bezoekers, ze vragen naar specifieke bewegingen en geven hun ogen goed de kost. De gevonden bewegingen maken de dansers zich eigen en tonen die in een museale omgeving in de theaterzaal. Eerder was ‘Motus Mori’ onder meer te zien in Maastricht en Düsseldorf. Brugge en Den Haag komen ook aan de beurt.

Om de bewegingen van de zusters van Liefde op te tekenen togen de dansers naar het klooster. Heitmann: ,,De zusters zijn zelf ook bezig met het bewaren van hun erfgoed. Ze vertelden ons over de professie. Daarbij lagen zusters op de grond, het voorhoofd op de handen.. Ze deden het voor. ” De professie is de aflegging van de kloostergeloften. De zusters geven zo hun lichaam aan God.

Collectief erfgoed zusters

Het collectieve bewegings-erfgoed van de zusters wordt al sinds 1832 van lichaam op lichaam doorgegeven, zo staat te lezen op een partituur. Dat is een kort verslag van de gesprekken.

De Nieuwe Vorst ligt vol met partituren van bezoekers. Vaak erg persoonlijk. Zo vertelde zuster Benardie dat ze vroeger de tango danste met haar vriend. In het klooster walste ze met de andere zusters en nam de rol van man op zich.

Ook de alom aanwezige Tilburgse entertainer Peer de Graaf liet zijn bewegingen achter. Bij hem zijn dat zijn uitbundige danspassen. Zijn bewegingen zijn groot, hij smijt zijn armen en benen in de lucht.

Volledig scherm Museum Motus Mori - Katja Heitmann © Hanneke Wetzer

Freeze en medicatie

Een compleet ander verhaal is dat van een dame met Parkinson. Zij vertelde de dansers over haar manier van bewegen. Over de freeze, het moment dat het lichaam verstijft, maar ook over flexibiliteit na het nemen van haar medicatie.

Katja Heitmann: ,,Ze nam haar medicijnen mee naar De Nieuwe Vorst en nam die tijdens het interview in.” De dansers konden het verschil met eigen ogen zien. De moeite en mogelijkheden van haar liijf zijn nu onderdeel van bewegingsmuseum ‘Motus Mori’.

Brede lach, kusmondje

,,We zijn benaderd door goede vrienden van een man die in een hospice ligt. Ze wilden zijn beweging vastleggen. Ik ben met een danser naar het hospice gegaan, het was een persoonlijke ontmoeting.” In het bewegingsarchief van ‘Motus Mori’ zijn de bewegingen van de man opgenomen: de brede lach, het kusmondje.

Een Tunesische vrouw die pas in Tilburg woont was open over haar keuze om zich als man te tonen. En Sjon (72) liet zien hoe hij zijn hond Herman uitlaat. Dat beest is oud, maar de eigenaar doet alsof het dier jong en sterk is. Hij speelt dat de hond aan hem trekt, dat het baasje niets heeft in te brengen.

Nog even

‘Motus Mori’ is dit weekend te zien in De Nieuwe Vorst en volgende week van donderdag tot en met zondag.