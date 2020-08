Schuiltent voor corona mag winkelier geen geld kosten, vindt VVD Oisterwijk

Toezeg­gings­brief over parkeerga­ra­ge Goirle duikt vlak voor zitting op; rechtszaak aangehou­den

25 augustus GOIRLE - De rechtszaak die ondernemers van het winkelcentrum hebben aangespannen tegen de beperkte blauwe zone in parkeergarage De Hovel in Goirle is dinsdag aangehouden. Reden is een brief van eind 2018 waarin B en W toezeggingen doet over de blauwe zone. De ondernemers proberen via de rechtbank een grotere blauwe zone te krijgen omdat er nu te veel plekken bezet zouden zijn door langparkeerders. Dus is er minder plek voor winkelend publiek.