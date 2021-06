Schuiven op wachtlijsten: 100 ggz-cliënten in regio Tilburg krijgen sneller hulp

Piet Verheyen (89) was hoogleraar en bestuurder op de Tilburgse universi­teit, maar ook een probleemop­los­ser

5 juni TILBURG - Piet Verheyen was niet alleen hoogleraar bedrijfseconometrie en voorzitter van het College van Bestuur van de Tilburgse universiteit, hij was ook een probleemoplosser. Zo bemiddelde Verheyen bij popcentrum 013 en bij de moeizame fusie van het Brabants Dagblad en Het Nieuwsblad in 1992. Verheyen is op 89 jarige leeftijd overleden.