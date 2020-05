Schutter Rijen nog altijd voortvluchtig

Zijn maatje, een 32-jarige inwoner van Oosterhout, zit al wel vast. Die werd zaterdagnacht in een auto in de buurt van Rijen aangetroffen. Het slachtoffer dat door de politie gewond op straat gevonden werd, had zowel diens naam als die van de schutter genoemd voordat hij met meerdere schotwonden naar het ziekenhuis in Tilburg werd gebracht.

Politie zwijgt over toedracht

Over de toedracht van de schietpartij wil de politie nog altijd niks zeggen. Of er drugs in het spel waren, zoals buurtbewoners zaterdagavond direct na de schietpartij suggereerden, evenmin. Een politiewoordvoerder wil niet meer kwijt dan dat de verdachten ‘bekenden’ zijn van de politie. De zaak is in handen van een rechercheteam. Het is onduidelijk hoe het slachtoffer er momenteel aan toe is.