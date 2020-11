Schuur afgebrand in Hooge Mierde, brandweer voorkomt erger

Hilvaren­beek auf Deutsch, en andere economi­sche plannen

23 november HILVARENBEEK - Een website in het Duits om Hilvarenbeek te promoten als plek om vakantie te vieren. Pop-up-stores in lege winkelpanden en een ondersteuningsteam voor zowel stoppende boeren als agrarische bedrijven die wel een toekomst willen in de gemeente Hilvarenbeek. Het zijn enkele punten uit het Economisch Actieplan (EAP) dat is gepresenteerd door de gemeente en belangenvereniging Ondernemend Hilvarenbeek.