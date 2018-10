Scooter geschept door auto in Tilburg, twee gewonden naar het ziekenhuis

Arm in arm met Peerke: uitgesto­ken hand naar arme gezinnen in Tilburg

11:58 TILBURG - ‘Arm in arm met Peerke’ is de titel van de expositie die burgemeester Theo Weterings zaterdag opende in het Peerke Donders Paviljoen. Het thema, armoede(bestrijding) in Tilburg, past naadloos past in de geest van barmhartigheid van Peerke.