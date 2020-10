Scooter in vlammen op aan Professor Cobbenhagenlaan in Tilburg

Willem II’er Pavlidis waande zich even president, miljonair of popster: ‘Vliegen in de nacht erg vermoeiend’

24 oktober Vangelis Pavlidis waande zich vorige week even president, miljonair of popster. In het holst van de nacht landde er na de interland van de Grieken tegen Kosovo een vliegtuig op Eleftherios Venizelos, de luchthaven van Athene. Dat was maar voor vijf mensen bestemd.