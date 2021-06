Scooterrijder gewond bij botsing met auto in Tilburg

Op station Tilburg klinkt voor het eerst pianospel: ‘Een wachtver­zach­ter’

23 juni TILBURG - ,,Nu wordt iedere vertraging met gejuich ontvangen.” Of het zo'n vaart zal lopen, is de vraag: maar de spiksplinternieuwe aanwinst van station Tilburg klinkt in ieder geval prachtig. Na jaren lobbyen staat de negentiende stationspiano van Nederland in de wachtruimte te blinken. Een hufterproof gemaakte perzina.