Scooterrijder gewond na botsing met auto in Oisterwijk

UPDATE Boom valt op fietser in Hilvaren­beek: OM doet strafrech­te­lijk onderzoek

14:19 HILVARENBEEK - Het Openbaar Ministerie gaat strafrechtelijk onderzoek doen naar de dood van Ad Kruyssen, vorige week in Hilvarenbeek. De 77-jarige man uit Biest-Houtakker kwam maandag 29 oktober om het leven toen hij over de Hakvoortseweg fietste en geraakt werd door een gerooide boom. Justitie wil onderzoeken of er sprake is geweest van nalatigheid.