Scooterrijder raakt ernstig gewond bij ongeval in Tilburg

amateurvoetbal Rijen neemt afscheid van twee clubiconen: ‘Freek had altijd de lekkerste broodjes, Thomas werd geschorst als zaalvoet­bal­kee­per’

Rijen is twee clubjongens armer. Thomas Dols (27) stopt vanwege een tweede kruisbandblessure, Freek Trommelen (31), die dertien jaar in het eerste speelde, kiest voor zijn gezin. De aanvallers speelden tien seizoenen samen en vertellen anekdotes over elkaar.

8 juni