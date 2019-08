Scooterrijder rijdt agent aan tijdens achtervolging in Rijen

VIDEO Tarantino is altijd welkom bij Reservoir Dogs Band

6:30 Hij staat bij elk optreden van Reservoir Dogs Band op de gastenlijst: regisseur Quentin Tarantino. De band uit Midden-Brabant is vernoemd naar diens film ‘Reservoir Dogs’ uit 1992. Nu de muzikanten langs poppodia toeren omdat Tarantino met ‘Once Upon a Time in Hollywood’ een nieuwe film heeft gemaakt, kan de Amerikaan via zijn management wederom een uitnodiging voor een concert verwachten. Of hij komt? Hij is nog niet geweest.