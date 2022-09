Scooterrijder ‘rijdt bewust in’ op groepje mensen in Goirle en raakt zelf gewond bij botsing tegen muur

Studenten in De Langstraat kunnen toch energietoe­slag aanvragen

DE LANGSTRAAT - Studenten met een laag inkomen die op zichzelf wonen in Waalwijk, Heusden of Loon op Zand, komen toch in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag van 1300 euro. Baanbrekers, de sociale dienst in de regio, heeft de regeling aangepast.

21 september