Scooterrijder rijdt woning in Rijen binnen na achtervolging vanuit Tilburg

Buitenlan­ders blijven tijdens wietexperi­ment welkom in Tilburgse coffee­shops

14:40 TILBURG - Buitenlanders blijven tijdens het experiment met de legale staatswiet gewoon welkom in de Tilburgse coffeeshops. ,,Dat was voor ons een belangrijk punt", reageert loco-burgemeester Berend de Vries. ,,Het ingezetenencriterium (alleen Nederlanders mogen kopen in de coffeeshops) geldt alleen voor de grensgemeenten. Niet voor ons. Dat we aan het experiment meedoen is heel mooi.”