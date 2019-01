Scooterrijders en fietsers onderuit door spekgladde wegen in Tilburg

Aangereden en een dag later midget golfen: ‘lang leve social media’

8:00 KAATSHEUVEL/BREDA - Tikte het vermeende slachtoffer nou tegen de autospiegel van de 44-jarige R. van der P. of was het andersom? Dat Van der P. zo hard achteruit was gereden, dat een man uit Drunen werd geraakt door de spiegel? Daarna zou de verdachte zelfs nog een keer tegen de benen van de man zijn gereden. ,,Lang leve social media. Een dag later stond meneer alweer doodleuk te midget golfen.”