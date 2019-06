Scootmobielers in colonne: ook zij hebben hun vierdaagse

Buurman Anytime Fitness in Hilvaren­beek richt pijlen nu ook op lunchroom

16:25 DEN HAAG/HILVARENBEEK - De buurman die de opening van fitnesscentrum Anytime Fitness in Hilvarenbeek via de rechter tegenhoudt, heeft nu ook bezwaar gemaakt tegen de lunchroom Big Bread Kitchen in hetzelfde complex. Dat bleek tijdens een zitting bij de Raad van State. Volgens buurman Jan Mooren is die lunchroom feitelijk een cafetaria en dat mag niet.