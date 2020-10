Scouting kan in clubgebouw van RKSV Oisterwijk trekken: extra ton nodig voor verbouwing

Wie heeft twee zandpaden in Hilvaren­beek volgestort met geel zand?

10:00 HILVARENBEEK - Opeens zijn de zandpaden aan de Roovertsedijk in Hilvarenbeek twee meter breder dan voorheen. Wie zit daar achter? De gemeente is daar een onderzoek naar gestart. ,,Diegene die dit heeft gedaan, moet de paden weer in de oude staat terug brengen", laat wethouder Ted van de Loo desgevraagd weten.