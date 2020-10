Scouting kan in clubgebouw van RKSV Oisterwijk trekken: ton nodig voor verbouwing

In een tijd zonder volle zalen, krijgt Tilburgs filmhuis Cinecitta juist twee nieuwe filmzalen

8:01 TILBURG - Zou je, met de kennis van nu, twee nieuwe bioscoopzalen bouwen? Het blijft een onmogelijke vraag, maar feit is dat filmhuis Cinecitta te midden van de coronacrisis een imposant atrium en twee splinternieuwe filmzalen in gebruik neemt. ‘Een schrale troost: we kunnen nu wel iets meer mensen kwijt.’