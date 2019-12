Second opinion: niks mis met aanmaakblokjesfabriek Fire-Up in Oisterwijk

VIDEO Een Sinter­klaas in Goirle die alles doet, zelfs schaatsen

11:35 GOIRLE - Als Sinterklaas ging hij zijn zwemdiploma halen, schaatsen en deze week zelfs slapen in een caravan in Riel. Niets is te gek voor Jan Schrijver uit Goirle die 30 jaar hulpsinterklaas mocht zijn. ,,Zelfs mijn kleinkinderen hebben me nooit herkend.”