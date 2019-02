Seksueel misbruik: fors meer hulpvragen regio Tilburg

Het in Tilburg gevestigde Blauwe Maan denkt dat twee factoren de forse toename veroorzaken. Roskes: ,,Dat is enerzijds de voortdurende media-aandacht rond #MeToo en misbruikschandalen in de sport en de kerk. Anderzijds hebben we ons werkterrein uitgebreid. Naast centrumgemeente Tilburg zijn we sinds vorig jaar actief voor alle acht gemeenten in het Hart van Brabant. We zijn bovendien een laagdrempelige chatfunctie gestart.”