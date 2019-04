Selfie bij de Sacré-Cœur, Quasimodo ging nog lelijker kijken

Erop: De flitsstruikensnoeier

Hij slaat toe in het holst van de nacht. Geruisloos en anoniem. De flitsstruikensnoeier ging afgelopen week als een tuinier tekeer op de zuidelijke rondweg, waar hij de favoriete flitsstruik van de politie kortwiekte. Daarmee had hij de hardrijders een grote dienst bewezen. Rijden over de zuidelijke rondweg van Breda is als het gezelschapsspel Dokter Bibber; één verkeerde beweging en je wordt genadeloos geflitst. Bij het Centraal Justitieel Incassobureau ontkurken ze dagelijks een fles champagne om de ‘vangst‘ in Breda te vieren. Zonder de flitsers op de zuidelijke rondweg was de BV Nederland allang failliet geweest. De gemeente Breda kon wel lachen met de flitsstruikensnoeier en reageerde creatief. Een geel bord met ‘Slow down, hier komt iets nieuws‘ vervangt voorlopig de flitsstruik. Wat er uiteindelijk in de plaats gaat komen, is nog niet bekend. Maar daarvoor heeft de flitsstruikensnoeier vast een oplossing.