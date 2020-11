Senioren in Tilburgse flat krijgen de primeur Social App: ‘Handig als je thuis wil blijven wonen’

TILBURG - Zelfstandig blijven wonen op hoge leeftijd en toch aanspraak maken op een groot sociaal netwerk? De Social App kan een duwtje in de goede richting zijn. Het platform zorgt ervoor dat ouderen binnen eenzelfde complex makkelijker contact kunnen leggen als ze samen iets willen doen of iets nodig hebben.

In de afgelopen jaren zijn veel verzorgings-of bejaardentehuizen opgeheven omdat ze te duur zijn, waardoor niet iedereen daar meer terecht kan, vertelt Ben van Deursen. Hij is secretaris van de commissie van huurders bij de flat aan de Salesianenstraat in Tilburg, waar de pilot van start gaat.

,,Onze samenleving richt zich steeds meer op zo lang mogelijk thuis blijven wonen door het dalende aantal tehuizen. Maar de mensen die daar nu niet meer terecht kunnen, worden wél allemaal een dagje ouder. Als zij een keer niet in staat zijn om langs de apotheek te gaan of boodschappen te doen vanwege een kwaaltje moeten zij geholpen worden.’’

‘Fijn Thuis’

Om die reden hebben WonenBreburg, Thebe en ContourdeTwern de handen ineen geslagen en zijn ze het project ‘Fijn thuis’ gestart. Samen kwamen zij bij de Social App uit. Deze is ontwikkeld door studenten van de opleiding ICT van Avans Hogeschool in Den Bosch. De app moet ouderen en alleenstaanden helpen met meer gemak langer in hun vertrouwde omgeving te laten wonen.

De app is gemaakt zodat deze gebruiksvriendelijk is voor mensen op leeftijd en is bedoeld voor een complex waar veelal ouderen en alleenstaanden wonen. Hij kan echter voor meer ingezet worden dan alleen een vraag om iets op te halen voor een ander. ,,De app is er om elkaar te helpen en ontmoeten in een veilige en laagdrempelige omgeving’’, legt Van Deursen uit.

Geen alternatief

De secretaris benadrukt dat het geen alternatief voor mantelzorg of een bejaardentehuis is. ,,Zolang je in staat bent om in grote lijnen voor jezelf te zorgen, kan het een aardig hulpmiddel zijn. Maar zodra je te maken krijgt met serieuze klachten is er meer nodig.’’

De kick-off stond aanvankelijk gepland op vijf november, maar die is uitgesteld wegens de coronamaatregelen. Hij staat nu voor 26 november gepland, maar het is nog afwachten of het dan wel mogelijk is.