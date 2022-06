SER-voorzitter Kim Putters wordt hoogleraar ‘Brede welvaart' aan universiteit Tilburg

Rechter steunt Lustwaran­de: mogelijk toch tonnen subsidie provincie voor exposities in Oude Warande

TILBURG - Lustwarande, de jaarlijkse beeldenexpositie in de Oude Warande in Tilburg, rekent erop dat de provincie Brabant alsnog met tonnen subsidie over de brug komt. Dat baseert artistiek directeur Chris Driessen op een uitspraak van de rechtbank in Den Bosch. Die heeft het besluit van de provincie om geen subsidie toe te kennen van tafel geveegd. Er is veel onduidelijkheid over hoe de beslissing tot stand is gekomen, aldus de rechter.

25 juni