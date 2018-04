Sfeer grimmig rond staking streekvervoer: 'Onveilige en onwenselijke situatie'

Raadsel op een avondwande­ling over de Kampina: 'Wanneer is Max Verstappen bij de zon?'

10:13 BOXTEL - Het is in het Kogelvangersven dat natuur en kosmos elkaar in de schemer ontmoeten. ,,Kijk daar Berry", zegt boswachter Frans Kapteijns tegen Berry Hamers, de gids die alles van sterren weet. ,,Venus wordt weerspiegeld in het water." Voor dat verschijnsel komt Kapteijns ter plekke met een naam op de proppen: ,,Watervenus."