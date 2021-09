SGP ‘onaangenaam verrast’ door openstelling van het gemeentehuis op zondag

ALTENA - De fractie van de SGP is ‘zeer onaangenaam verrast’ dat het gemeentehuis in Altena volgende week zondag open is voor een culturele manifestatie. Het gaat dan met name om het openstellen van een openbaar gebouw op de opstandingsdag van Christus.

In een brief aan het college van B en W heeft de SGP vragen gesteld over de openstelling van het gemeentehuis voor Altena in Beeld 2021. Zo wil de fractie weten of er beleid is om het gemeentehuis ter beschikking te stellen. In hoeverre heeft het college meegewogen dat het hier om een zondag gaat en worden er ook ambtenaren ingezet tijdens de manifestatie, zijn enkele van de vragen.

‘Niet te doen om vergunning’

Het is de SGP niet te doen om het feit dat er een vergunning is verleend voor Altena in Beeld 2021 op een zondag. Hoewel de fractie daar geen voorstander van is, zo schrijft fractievoorzitter Theo Meijboom. Het gaat om het bijzondere karakter van de dag en om het feit dat een openbaar gebouw op die dag wordt opengesteld.

Altena in Beeld 2021 is een evenement waar regionale kunstenaars kunstobjecten en creaties kunnen tonen aan het publiek. Deze expositie met werk van zeventien kunstenaars, allemaal uit de gemeente Altena, is op zaterdag en zondag te zien in en rond het gemeentehuis. Het gaat om beelden, foto’s, schilderijen, tekeningen, grafiek, sieraden en keramiek.

Een overzicht van de expositie Altena in Beeld 2021.