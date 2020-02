Shoarmazaak Kaatsheuvel niet van plan om dwangsom van 105.000 euro te betalen

In Tilburg en omgeving is plaats voor nog 30 windmolens, en hier komen ze

12 februari TILBURG - Langs de snelweg A58 en de buitenring van Tilburg is ruimte voor maximaal 20 nieuwe windmolens op vier locaties. Daar kunnen ook velden vol zonnepanelen worden aangelegd. Op grondgebied van de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek of Oisterwijk kunnen op termijn in totaal 10 windturbines komen. Dat laatste in combinatie met de ontwikkeling van nieuw bos.