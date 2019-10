Shoarmazaken zijn toch echt geen winkels: rechter tikt gemeente Tilburg op de vingers

Dat is raar, vond Valentijn Prince van hamburgerbezorgzaak (met zitjes) Burger Business altijd al. ,,In Breda en Eindhoven hebben we ook zaken, daar lachen ze erom als ik zeg dat we in Tilburg detailhandel zijn. In die steden is opgenomen in de plaatselijke vergunning (apv) dat we horeca zijn en een exploitatievergunning nodig hebben. Hier niet. ‘Dus kan iedereen zomaar een eetzaak beginnen’, vragen ze dan. Het antwoord is ja.”



Het antwoord wás ja, want de gemeente zat fout. Omdat Tilburg de bezorg- en afhaalrestaurants onder de noemer detailhandel schaart, ontstaat er namelijk een probleem. Winkels mogen sinds een paar jaar tafels en stoelen neerzetten zodat bezoekers er iets kunnnen eten of drinken. Omdat afhaalrestaurants als winkels worden gezien, kregen ze die mogelijkheid ook. En dus doken er bij tachtig zaken in de stad tafels en stoelen op. Een soort mini-horeca.