Shots, cocktails en disco: Shoco aan de Korte Heuvel in Tilburg open: ‘Niet pas om één uur de stad in’

Op de kaart staan 35 cocktails, 30 shotjes en 25 verschillende gintonics en andere ‘premium mixen’. Dennis: ,,Volwassen shotjes, niet met van dat kinderlijke spektakel. Het moet mooi en lekker zijn. Tachtig procent van de cocktails zit tussen de zes en tien euro. In Amsterdam betaal je 13 á 14 euro voor zo’n cocktail.” Djim lacht: ,,Het blijft Tilburg.” Dennis: ,,Maar we hebben er wel een paar echte eyecatchers tussen die duurder zijn. Ook Tilburg is heel erg aan het veranderen, kijk naar Doloris of Jaxx aan de haven.”



Shoco mikt op de groep 23 jaar en ouder, je kunt er barfood krijgen en disco wordt ook belangrijk. ,,In alle vormen, van de jaren ‘70, ‘80 tot ‘90.” Dennis wijst op de populariteit van de Disco Snolly-avonden, waar hij zelf ook regelmatig draait. ,,Iedereen van 25 kent die platen. Het hoeft tijdens de stapavonden niet alleen maar house of top veertig te zijn.”