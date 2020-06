Sigrid Kaag moet binnen D66 nog afrekenen met een Oisterwijker in China

Schrijvend met de hand in een Starbucks te Anshan houdt hij Kaag dit voor: ‘Over de hele wereld ben ik een vrij mens, ook hier in China. Het is mijn vrijheid als Nederlander en als D66'er aan een verkiezing mee te doen die niet te winnen valt. Ik ben vrij te durven verliezen.’

Geen ‘Tilburger’

Kaag, tevens minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, moet zich nog wel verdiepen in haar tegenstander. Bij Op1 sprak ze van een ‘Tilburger’ die haar uitdaagt, maar Visser woont in Oisterwijk, als hij niet in China verblijft om daar les te geven. ‘Waar in Tilburg begint Oisterwijk?', zo vangt Visser zijn brief aan Kaag dan ook wat plagerig aan.

Visser nodigt zijn D66-rivaal voor een goed gesprek uit in de koffiekamer van Boekhandel Oisterwijk, ‘de allergezelligste boekwinkel van heel Nederland in het allermooiste dorp van de hele wereld.’

Vrijdag 24 januari 2020

Starbucks The Mix C, Anshan, China

Lieve Sigrid, Rob en …,

Welke uitdaging vermag mensen verbinden? Wat brengt ons het Jaar van de Rat? Hoe ver is China van Den Haag? Op de laatste dag van het Jaar van het Varken sluit China hele steden. Wuhan is in de ban van een coronavirus. En met Wuhan heel China. En met China een beetje de hele wereld.

Een beetje maar, hoor. Ook in the Age of Technology is China nog steeds niet naast de deur. Maar wel de deur ernaast. Naast genoeg om alert te zijn.

Het mooie aan de Wuhanviruscrisis is dat het alle mensen verbindt in een mensheid omvattende strijd tegen een gezamenlijke vijand. Met een virus is het lastig te sympathiseren. Zelfs voor mensen die niet zoveel met China en de Chinezen op hebben. Zelfs voor mensen die in China de nieuwe vijand zien.

Een beetje een rare vergelijking misschien, maar in dit opzicht lijkt dat virus wel wat op klimaatverandering. Allebei uitdagingen waarvan je zou denken dat het alle mensen verbindt, het raakt immers ieder van ons.

Zou je denken, ja. En toch is het niet zo. Toch verdelen beide dreigingen ons in verschillende kampen.

Ton Visser postte in maart al brieven naar zijn D66-rivalen Sigrid Kaag en Rob Jetten.

* * *

Zaterdag 1 februari 2020

Queens Coffee, Anshan, China

Ergens in het Jaar van de Rat gaan we een lijsttrekker kiezen. Wanneer precies is nu nog onbekend. Hoe het zal gaan is nóg ongewisser. Als het lukt voldoende handtekeningen te verzamelen ga ik me kandidaat stellen. Niet dat ik me enige illusie maak, hoor. Begrijp zelf ook wel niet van jullie niveau te zijn.

Ontbeer de charmante autoriteit en het frisse politieke talent dat jullie hebben. En ik kan wel tientallen namen bedenken van mensen in onze partij die heel erg veel beter gekwalificeerd zijn dan ik.

Ik wil kandidaat zijn juist omdát ik kansloos ben. Het geeft me de vrijheid de vraag aan de orde te stellen, waarvan ik vind dat we ons die stellen moeten. Is dit nu de partij die we zijn willen?

In de afgelopen 14 jaar, na het dieptepunt van 2006, zijn we geworden wie we nu zijn. in die 14 jaar hebben we succesvol een gestage klim omhoog gemaakt. Bijna elke verkiezing slaagden we erin meer mensen voor ons en onze idealen te winnen. Ook inhoudelijk hebben we groei doorgemaakt. De richtingwijzers en de Hans van Mierlo Stichting geven diepgang aan dagelijks politiek handwerk.

Inmiddels besturen we op vrijwel alle niveaus mee. Zelfs in de oppositie sturen we mee aan de koers van ons land. Gegeven dat wij zijn wie we zijn is dit een beetje het maximum dat we bereiken kunnen. Veel meer rek zit er niet in, tenzij er iets heel uitzonderlijks gebeurt. Dat komt niet door onze idealen of onze ideeën, dat komt zelfs niet door onze standpunten, al speelt dat wel een rol mee. Dat komt door wie wij zijn en wat wij uitstralen.

Wij zijn een club van elitaire betweters. Vaak weten we het ook beter, dus zo raar is dat niet, maar drie kanttekeningen daarbij.

Vaak is niet altijd, soms zitten we er gewoon naast. Zelfs de beste wetenschap is maar mensenwerk, en mensen zijn feilbaar. Het gaat er niet om gelijk te hebben, zelfs niet om gelijk te krijgen. Het gaat erom met zijn allen verder te kunnen. Met zijn allen; wij zijn maar een deel van het geheel.

Te vaak stralen wij dedain uit naar mensen waarvan wij impliciet vinden dat ze niet zo slim zijn als wij. Soms zelfs niet eens impliciet. Met die neerbuigende houding doen wij mensen onrecht, en die mensen voelen dat intuïtief heel goed aan.

In de regel winnen wij tussen de 5 en 15% van de kiezers voor onze idealen, meestal rond de 10%. Als we het heel slecht doen of na een ongelukkige regeringsdeelname scoren we onderin die bandbreedte, soms zelfs eronder zoals in 2006. Als we het héél goed doen of een hypercharismatische lijsttrekker hebben komen we bovenin die band uit, heel af en toe erboven zoals met Hans van Mierlo in 1994.

17 maart 2021 is nog ver weg. Wie weet wat er in een jaar gebeurt? Maar als er niets geks voorvalt zullen we wel weer rond de 10% uitkomen. En dat is jammer. Want onze idealen en ideeën verdienen het meer mensen in ons land te begeesteren hun stem aan ons te gunnen.

Maar ja, omdat wij nu eenmaal zijn wie wij zijn spreken wij heel veel mensen niet aan.

Is dit het nu? Is dit de alpha en omega van D66? Zijn wij wie wij zijn en blijft het daarbij? Is dit de A tot en met Z van D66? Of durven wij onszelf uit te dagen verder te groeien? Durven wij van onszelf te vragen verder door te veranderen?

Niet loochenen wie wij zijn en waar wij voor staan. Behouden wat we bereikt hebben. Niet radicaal het roer omgooien, onze kernwaardes te grabbel gooien. Die intrinsieke overtuigingen juist verdiepen en verbreden.

Laten we van onszelf vragen met een bescheidener zelfbeeld een bredere blik te ontwikkelen.

Wij durven van Nederland en de mensen in ons land te vragen te veranderen, omdat wij denken dat dat goed is, dat dat eerlijker is. Ander leven is geboden. Laten we dan ook van onszelf vragen te veranderen. Laten we onszelf uitdagen.

* * *

Woensdag 11 maart 2020

Thuis in Anshan

Wij leven in een competitieve wereld. Heel veel processen worden in een winnen of verliezen vorm gegoten. Of het nu om politiek, economie of rechtspraak gaat, steevast lijkt het een wedstrijd te zijn. Alsof het sport is, of een spel.

En zoals sport en spel alleen maar leuk lijken met de nodige spanning, met een vooraf ongewisse uitkomst, zo ook worden politieke, economische en juridische gebeurtenissen spannend geframed. O wee als het saai is!

Maar, want er is altijd een maar. Waar staat dat dat zo moet? Waar staat dat het niet ook anders kan? Waarom zou een politieke keuze een wedstrijd moeten zijn, waarbij verschillende kandidaten elkaar als in een competitie bekampen?

Waarom moet een discussie over te nemen besluiten een debat zijn? Kan het ook een dialoog zijn, een gesprek? Met wel een uitkomst als resultaat, maar geen winnaars of verliezers.

Afijn.



Intussen waart een virus de wereld over. Een uitdaging voor alle mensen, voor de een misschien wat meer dan voor de ander. Nu al weten we wat in het jaaroverzicht van 2020 het belangrijkste onderwerp gaat zijn. Nou ja, laat ik niet overdrijven.

Wie weet wat er in dit kalenderjaar nog meer voorvalt? Zelfs met de allerbeste modellen valt de toekomst maar moeilijk te voorspellen.

In november van dit jaar kiezen de Amerikanen weer een president. Opnieuw de huidige, of misschien een nieuwe. Vast wordt dat een harde, een tikje onwaardige wedstrijd. Laat ons laten zien dat het ook anders kan. Waardig.

Vriendelijke groet,