Silent disco op het dak van de McDonald's in Tilburg

Raywell (33) heeft het naar zijn zin achter de draaitafels. De deejay kan niet alleen genieten van de laatste lentezon van de avond, hij heeft ook een uitzicht om u tegen te zeggen. Vanaf zijn stek op het dak van de McDonald’s ziet hij zijn publiek vanaf de balkons boven Vapiano’s flink losgaan. Sommigen hebben oranje en groene ballonen opgehangen, de biertjes zijn geopend en er wordt luidkeels meegezongen. ,,Oops I did it again”, klinkt het over het Piusplein.

Maxime Reijnen (25) en Lotte van Bakel (33) staan op de stoep van Vapiano’s met een koptelefoon op hun hoofd te dansen. ,,We wonen aan de achterkant van het gebouw, dus we hebben wel bereik, maar geen zicht op wat er gebeurt.” Die interactie is er op straat wel. ,,Af en toe lopen we naar binnen om een borrel te halen, en als het goed is wordt de sushi zo bezorgd. Heerlijk zo’n silent disco, we waren wel toe aan een alternatief om te stappen.”