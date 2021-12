Silvia Bloemsma moet LEV terugtrekken voor verkiezingen, ‘niet genoeg mensen voor goede kieslijst’

Het is een moeilijke beslissing geweest voor Bloemsma. Ze heeft wel mensen gevonden die hun expertise willen delen of willen ondersteunen, maar dat is niet genoeg om echt kwaliteit te kunnen leveren voor de gemeenteraad als politieke fractie, vindt ze. ,,Het is acht jaar lang mijn passie, lust en leven geweest, maar de enige manier waarop ik het wil doen, is goed. En anders niet.”