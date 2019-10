Simone zegt ja tegen alles waar ze enthousiast over is. Ze heeft een galerie op de grens in Goirle

Ze zegt wij, want ik, ik, ik, daar houdt ze niet van. Toch zou galerie Smashing Colors, op de grens van Goirle en Poppel, er niet zijn zonder Simone Theelen. Het is háár galerie, met kunstenaars van háár keuze en ook met een selectie van háár eigen werk. ,,Sommige mensen zeggen vaak nee en denken oei, oei, moeilijk. Ik zeg altijd ja.” En dus is ze tot diep in de nacht aan het werk, even een muur zwart verven, even een schilderij afmaken. Toen ze ziek was en chemo kreeg maakte ze tussendoor aantekeningen en vertelde de verpleegkundige welke afspraken ze diezelfde dag had.